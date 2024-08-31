الامارات | «البارالمبية الدولية»: الإمارات من كبرى الدول الداعمة لرياضة أصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت اللجنة البارالمبية الدولية، أمس، مع وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الـ17 «باريس 2024»، سبل التعاون المشترك، ومحاور الاهتمام المستقبلي برياضة أصحاب الهمم في العالم، التي تعد الإمارات دولة رائدة لها في المنطقة، وأثنت اللجنة البارالمبية الدولية على جهود الإمارات، باعتبارها واحدة من كبرى الدول الداعمة لرياضة أصحاب الهمم.

حضر الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، آندرو بارسونز، في حين ترأس وفد الإمارات، نيابة عن الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

وضم الوفد الإماراتي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، ماجد العصيمي، والأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية مدير البعثة، ذيبان المهيري.

وعبر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن ترحيب الإمارات بآفاق التعاون المشترك مع اللجنة الدولية، واستعدادها لتنفيذ أي مبادرات مستقبلية تعزز من الاهتمام برياضة أصحاب الهمم.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الدولية، والتي تكللت بالنجاح، ممثلة في الألعاب البارالمبية «باريس 2024» التي تعد نسخة مميزة في تاريخ الألعاب البارالمبية.

وأكد ذيبان المهيري أن الاجتماع كان مثمراً حافلاً بأفكار المبادرات الإماراتية البناءة تجاه الحركة البارالمبية الدولية.

وقال: «استمع رئيس اللجنة البارالمبية للأفكار التي يمكن أن تعضد من جهود ألعاب أصحاب الهمم خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي».

على صعيد آخر، يخوض اليوم كل من عبدالله العرياني، وعبيد الدهماني منافسات الرماية، وتحديداً تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي وقوف، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.

وفي الدراجات، يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق فردي 4000 متر، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.