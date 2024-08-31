الامارات | انطلاق التسجيل في «إكواثلون الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من «إكواثلون الشارقة»، المزمعة إقامته يوم 8 سبتمبر المقبل على شاطئ مدينة الحمرية، وتستهدف الفعالية التي تشتمل على رياضتي السباحة والجري مشاركة 250 رياضياً، وتأتي ضمن خطة الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون وعدد من الجهات الداعمة.

وذكر بيان صحافي أنه يتم التسجيل للمشاركة عبر الرابط https://www.hopasports.com/en/event/sharjah-aquathlon-al-hamriyah-2024 وفئات السباق هي: «سوبر سبرينت» بسباحة لمسافة 350 م وجري لمسافة 2.5 كلم، و«سبرينت» بسباحة لمسافة 750 م وجري لمسافة 5 كلم، وجونيور للأطفال بسباحة لمسافة 150 م وجري 1.5 كلم.

وأكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، الدكتور ياسر الدوخي، أن النجاح الكبير الذي شهدته هذه الفعالية في النسخ السابقة هو الذي عزز استمرارها واعتمادها ضمن الأجندة السنوية للأنشطة الرياضية المجتمعية، وقال إن سر هذا النجاح هو الحماسة والشغف، وهما يدفعان محبي الرياضة للاستمتاع بالسباحة والجري معاً.