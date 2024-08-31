الامارات | «سيدات أبوظبي» يواجه النصر السعودي في تصفيات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم، اللقاء الحاسم الذي يجمع فريقي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة والنصر السعودي، في ختام تصفيات الدور التمهيدي للمجموعة الآسيوية الأولى للأندية أبطال آسيا.

ويدخل الفريقان المباراة برصيد ست نقاط لكل منهما، ويحتل النصر الصدارة بفارق الأهداف، ويليه فريق أبوظبي الرياضي.

وتعود إلى تشكيلة فريق أبوظبي لاعبة الوسط المميزة إيفينا تيتيه، بعد شفائها من الإصابة التي تعرضت لها في المباراة الأولى أمام فريق يونغ إليفانتس بطل لاوس.

ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التالية في البطولة.