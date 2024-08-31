"الجرأة حلوة مفيش كلام".. بيراميدز يرد على منشور نادي زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رد حساب نادي بيراميدز على منشور زد، قبل مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر أمس الجمعة.

وبدأت القصة عندما نشر الحساب الرسمي لنادي زد مقطع من فيلم "إبراهيم الأبيض" بين أحمد السقا وهند صبري: "يوم الجمعة الساعة 9 عند استاد برج العرب هنتعشى سوا".

وبعدما فاز بيراميدز بالبطولة، أعاد الحساب الرسمي للنادي نشر منشور زد، وعلق: "الجرأة حلوة.. الجرأة حلوة مفيش كلام، روح هات الكاس يا زد".

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