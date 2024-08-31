شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك الودية مع الأنصار السعودى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره الأنصار السعودى اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلاً على ترتيب المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكره الذى انطلق بالأمس الجمعة بالإسكندرية، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني بدء المباريات الودية بمواجهة فريق الأنصار السعودي اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري في تمام السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته الأربعاء الماضى على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.