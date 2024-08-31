شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة جلوس يواجه فرنسا بثاني مباريات دورة الألعاب البارليمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم السبت منتخب الكرة الطائرة جلوس مع نظيره فرنسا فى ثانى مباريات الدور الأول بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر

ويقع منتخب الطائرة جلوس ضمن المجموعة الأولى التى تضم منتخبات فرنسا والبوسنة والهرسك وكازاخستان.

وتقام مباراة الطائرة جلوس مع فرنسا فى تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الطائرة جلوس خسر أولى مبارياته أمام البوسنة بنتيجة 3-1 بأولى المباريات على أن يخوض مباراته الثالثة بغد غد الاثنين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.