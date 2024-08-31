شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. غزل المحلة يكتسح الاتحاد برباعية فى أول ظهور بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 1956، اكتسح فريق غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، في الإطلالة الأولى للمحلة في مسابقة الدورى موسم "1956-1957".

يعد نادى غزل المحلة أحد أقدم أندية كرة القدم فى مصر، وأنشئ عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادى الوطنى الراحل طلعت حرب.

بدأت ممارسة الكرة وقتها فى النادى بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل فى عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة فى دورى الشركات فى ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته فى الدورى الممتاز.

نادى غزل المحلة من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدورى العام ولعب فى الدورى المصرى الممتاز 44 مرة، وستكون هذه النسخة الخمسة والأربعين الذى يظهر فيها بعد الصعود من دورى المحترفين.

وقدم المحلة الكثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدى من ناشئى النادى ومحمد عبدالشافى الذى تألق مع الفريق، كما أن شوقى غريب مدرب المنتخب الوطنى السابق ومدرب المنتخب الأولمبى حالياً هو أحد أبناء هذا النادى، كما أن النادى يملك لاعبين فى منتخب الشباب 2001 الذى حصل على المركز الثالث فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوى، بالإضافة إلى العديد من النجوم السابقين مثل الراحل عبد الرحيم خليل وعماشة ومحمد السياجى وآخرين.

غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه أنصاره يعد أحد أشهر فرق الدورى المصرى كونه أحد الفرق القليلة التى سبق وأن حققت لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز عندما نجح فى موسم 72-73 فى حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح فى تحقيق لقب الدورى وحصد المركز الثانى لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث فى خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .