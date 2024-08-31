شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك يأمل فى اللحاق بالسوبر بالأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يسابق محمود حمدى الونش مدافع الزمالك الزمن للحاق بمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى المقرر لها يوم 27 سبتمبر المقبل،خاصة أن اللاعب اقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية والعودة إلى صفوف القلعة البيضاء.

ويرغب جوزيه جوميز في تجهيز الونش بالشكل الأمثل تمهيداً للدفع به على فترات في المباريات، لتكون مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى الانطلاقة الأولى للاعب، مع القلعة البيضاء بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة بالرباط الصليبى.

ويواصل محمود الونش، فى الوقت الحالى، الخضوع للبرنامج التأهيلى المحدد له بعد إجراء عملية الرباط الصيبى، التي تعرض لها في فبراير الماضى، وشارك اللاعب فى أجزاء من تدريب الكرة، حتى يصبح جاهزًا لمواجهة الأهلى فى السوبر.

ورغم جاهزية الونش للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى والعودة للمشاركة فى المباريات، إلا أن الجهاز الفنى والطبى يفضلان استمرار تأهيل اللاعب لأطول فترة ممكنة حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى، خاصة أن الونش سبق وخضع لجراحة الرباط الصليبي من قبل.