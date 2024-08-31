شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ومحمد حمدى ينضمان لمعسكر المنتخب اليوم بعد خوض نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم مصطفى فتحى ومحمد حمدى لاعبا فريق بيراميدز، فى معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن استعدادا لخوض مباراتى كاب فيردى وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وخاض مصطفى فتحى وحمدى مباراة نهائى كأس مصر أمس بين بيراميدز وزد والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.