"يتبقى واحدة ذهبية".. بيراميدز يحجز البطاقة الثالثة بالسوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حجز فريق بيراميدز البطاقة الثالثة التي ستُشارك ببطولة السوبر المصري بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 23/24.

بيراميدز حصد أول بطولة في مسيرته بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره زد خلال النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد حصد البطاقة الأولى بصفته بطلاً للدوري فيما حصد نادي سراميكا كليوباترا البطاقة الثانية بعد تتويجه بكأس الرابطة ثم حجز بيراميدز البطاقة الثالثة.

وتمنح اللجنة المنظمة للبطولة بطاقة ذهبية لنادي رابع كدعوة لمشاركته بالبطولة.

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