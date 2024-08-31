شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات رحيل بيرسي تاو من الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، الإبقاء على اللاعب بعدما تحسنّت العلاقة بينهما نهاية الموسم الماضي ، بجانب عدم وصول عروض قوية لضم اللاعب فضلاً عن حاجة الفريق إلى جناح حال رحيل اللاعب الجنوب أفريقي.

ورغم أن بيرسي تاو كان مُرشحاً بقوة للرحيل عن الأهلي الصيف الجاري لكن الأيام الماضية شهدت تقارب واضح في وجهات النظر بين اللاعب والنادي ومارسيل كولر بشأن مستقبل النجم الجنوب أفريقي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة النادي لا تمانع بقاء بيرسي تاو وإغلاق ملف رحيله في ظل تحسّن علاقة اللاعب بالمدير الفني والاتفاق على أهميته مع الفريق ، مُشيراً إلى أن توفير البديل سيكون أمر صعب في ظل ضيق الوقت حال رحيل بيرسي تاو لذا من الأفضل بقاؤه.

من ناحية أخرى ، عقد مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية ، اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، ومحمد رمضان، واستمر الاجتماع قرابة الثمانى ساعات، وشهد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية.

وخلال الاجتماع تم استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بفريق الأهلي ، وفى الجزء الثانى من الاجتماع تم الاستماع إلى سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة فيما يخص استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد، والعمل على توفير كل العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة في مهمته، وكذا احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني.

ثم عقدت لجنة التخطيط اجتماعا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وتمت مناقشة خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد، وتطوير المنظومة سواء على الصعيد الفني أو الإداري ، وقدم وليد سليمان تصورًا قامت اللجنة بمناقشته بما يعكس الخطوات الإيجابية العديدة التي يشهدها قطاع الناشئين لإفراز أفضل المواهب لدعم مسيرة الفريق الأول.