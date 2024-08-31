شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الزمالك فى تعاقدات الميركاتو الصيفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن للتعاقد مع نواقص واحتياجات القلعة البيضاء، لسد الثغرات وأوجه العجز والنقص التي يعانى منها الفريق،في الفترة الحالية خاصة مع قرب فتح باب الانتقالات الصيفية.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك بالبحث عن ظهير أيسر مميز خاصة في ظل النقص الحاد في هذا المركز بسبب الأزمة التي يمر بها أحمد فتوح والاستغناء عن السنغالى إبراهيما نداى الذى كان يشغل هذا المكان على فترات.

واقترب مسئولو نادى الزمالك من الإعلان عن صفقة المغربي محمود بنتايك،الذى وصل إلى القاهرة واجتاز الكشف الطبي بنجاح،ويبتقى فقط الاعلان بشكل رسمي،حيث اللعب فى مركز الظهير الأيسر ودافع عن ألوان عدة أندية مغربية وفرنسية قبل اهتمام نادى الزمالك بضمه.

نفس الحال ينطبق على مركز حراسة المرمى يكثف مسئولو نادى الزمالك من محاولاتهم لضم حارس مرمى في سوق الانتقالات الصيفية خاصة أن هذا المركز يحتاج إلى تدعيم، بعد تواجد محمد صبحى والحارس الشاب محمود الشناوى فقط وغموض موقف محمد عواد من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وطلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك التعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرات قوية يتم الاستعانة به في المنافسات الأفريقية،خاصة أن الفريق مقبل على بطولة السوبر الأفريقي أمام الأهلى والدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية.

ويفكر مسئولو القلعة البيضاء في دعم مركز المهاجم والدفاع، وذلك من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة في الموسم الجديد وفى ظل الارتباطات القوية للقلعة البيضاء وعلى رأسها السوبر الأفريقي وبطولة كأس الكونفدرالية.