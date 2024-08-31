شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يعود إلى الزمالك 10 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعود التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى صفوف القلعة البيضاء 10 سبتمبر المقبل،خاصة بعدما حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني بالانضمام لمعسكر منتخب تونس مباشرة دون الرجوع للقاهرة ثم العودة مرة أخرى لصفوف نسور قرطاح.

ووافق مسئولو نادى الزمالك على طلب سيف الجزيرى بالانضمام إلى معسكر منتخب تونس مباشرة،وأبلغوه بعدم توقيع أي غرامات مالية عليه بسبب التأخير في استخراج التأشيرة الخاصة به،والتي تسببت في عدم انتظامه في التدريبات الجماعية للأبيض بعد العودة من الإجازة.

من جانبه كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب تأخر استخراج تأشيرة عودة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد انتهاء فترة الإجازة، التى حصل عليها مع اللاعبين.

وقال عبد الواحد إن تأخر استخراج تأشيرة عودة سيف الجزيرى بسبب إنه تم تغيير السفير، وهذا الأمر يعطل الإجراءات أسبوعين، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا فى الوقت الحالى لحل تلك الأزمة بالتواصل مع السفير السابق لاستخراج تأشيرة سفر اللاعب.