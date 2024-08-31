شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه الأنصار السعودى ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره الأنصار السعودى ودياً في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة الذى يتواجد فيه بعثة النادى الأبيض،بالمعسكر المغلق المقام حالياً في الإسكندرية استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك في تجهيز لاعبيه،للموسم الجديد والإطمئنان على المستوى الفني والبدنى لديهم،من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية،وتكثيف الأحمال التدريبية لهم.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلاً على ترتيب المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكر الإعداد الذى انطلق الجمعة الماضية بالإسكندرية، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني بدء المباريات الودية بمواجهة فريق الأنصار السعودي يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في تمام السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته الأربعاءالماضى على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.