شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وسامي قمصان قبل بداية فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سامي قمصان مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة بعد غد ، الأثنين، مع بداية عودة الفريق للتدريبات من أجل مناقشة برنامج المارد الأحمر للموسم الجديد بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد نهاية بطولة الدوري التي توّج بها المارد الأحمر.

ويبحث كولر مع سامي قمصان برنامج الأهلي خلال الفترة المقبلة التي يستهلها الفريق بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر المقبل ، في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها ، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

من ناحية أخرى ، عقد مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية ، اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، ومحمد رمضان، واستمر الاجتماع قرابة الثمانى ساعات، وشهد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية.

وخلال الاجتماع تم استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بفريق الأهلي ، وفى الجزء الثانى من الاجتماع تم الاستماع إلى سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة فيما يخص استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد، والعمل على توفير كل العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة في مهمته، وكذا احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني.

ثم عقدت لجنة التخطيط اجتماعا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وتمت مناقشة خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد، وتطوير المنظومة سواء على الصعيد الفني أو الإداري ، وقدم وليد سليمان تصورًا قامت اللجنة بمناقشته بما يعكس الخطوات الإيجابية العديدة التي يشهدها قطاع الناشئين لإفراز أفضل المواهب لدعم مسيرة الفريق الأول.