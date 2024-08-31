رسميًا.. بيراميدز يشارك في السوبر المصري بعد تتويجه بكأس مصر على حساب زد

ضمن نادي بيراميدز المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري وذلك بعد تتويجه بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه على حساب نظيره زد.

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر موسم 2023-2024، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب نظيره زد، بهدف دون رد.

وبات بيراميدز ثالث الأندية المشاركة في بطولة السوبر المصري، بعد تأهل الاهلي، بصفته بطل الدوري المصري.

كما تأهل فريق سيراميكا كليوباترا، للبطولة بصفته بطل كأس الرابطة، التي حصد لقبها على حساب طلائع الجيش.

وتنص لائحة البطولة، على إقامة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 فرق، للعام الثاني على التوالي، هي: أبطال الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس الرابطة، بالإضافة لبطاقة الدعوة التي يحددها اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الرعاة.

ولم يتم تحديد رابع الفرق المشاركة في البطولة التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل، والذي سيحصل على بطاقة الدعوة، وهو ما يجري تحديده بين الشركة الراعية واتحاد الكرة.

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن بطاقة الدعوة ستكون من نصيب الزمالك بنسبة 95%، خاصة بعد حصد بيراميدز لقب كأس مصر.