شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية مكثفة لحسم صفقة محمد على بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية محاولاتهم لحسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزى المجري، ويبذل الأهلي جهوداً كبيرة لإتمام الصفقة رغم الخلافات المالية التي شهدتها عملية المفاوضات سواء فيما يتعلق براتب اللاعب أو المقابل المالي الذي طلبه النادي المجري للأستغناء عن بن رمضان.

واقترب مسئولو الأهلى من حسم صفقة التونسى محمد على بن رمضان بعدما قطع الطرفان شوطا كبيرا من المفاوضات للتعاقد مع اللاعب وحسم الصفقة التى أثارت جدلا واسعا فى أوساط السوشيال ميديا، ما بين قدومه تارة وبين تعثر الصفقة وابتعاده عن الصورة تارة أخرى.

وعلم ”الخليج 365” أن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة بعد التوصل إلى صيغة اتفاق شبه نهائي مع نادي فرينكفاروزي على قيمة الصفقة التي تقترب من مبلغ 2.5 مليون يورو، ويتبقى فقط بعض الرتوش النهائية قبل توقيع العقد وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

من ناحية أخرى ، عقد مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية ، اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، ومحمد رمضان، واستمر الاجتماع قرابة الثمانى ساعات، وشهد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية.

وخلال الاجتماع تم استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بفريق الأهلي ، وفى الجزء الثانى من الاجتماع تم الاستماع إلى سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة فيما يخص استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد، والعمل على توفير كل العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة في مهمته، وكذا احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني.

ثم عقدت لجنة التخطيط اجتماعا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وتمت مناقشة خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد، وتطوير المنظومة سواء على الصعيد الفني أو الإداري ، وقدم وليد سليمان تصورًا قامت اللجنة بمناقشته بما يعكس الخطوات الإيجابية العديدة التي يشهدها قطاع الناشئين لإفراز أفضل المواهب لدعم مسيرة الفريق الأول.