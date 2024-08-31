شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يفاجئ جماهيره بتعيين السويسرى رينيه فايلر مدربا للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2019، كشف النادى الأهلى عن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق ، خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي، الذي أُقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز، والخروج من دور الستة عشر لكأس مصر.

وتعاقد الأهلى مع فايلر لمدة عام واحد قبل أن يمد تعاقده عاماً آخر فى يونيو 2020 بعد المستويات القوية التي قدمها مع المارد الأحمر، حيث قاد المارد الأحمر في 44 مباراة فاز في 34 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى، وسجل الفريق تحت قيادته 91 هدفا.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن مسئولى الأهلي صرحوا بأن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم، ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير أبرزهم الإيطالي "لوتشيانو سباليتي"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلي الشهير مانو الذي سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الاهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى ولكن سرعان ماتغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر.

فايلر قاد الاهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التي أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعدا مع الوداد المغربى، بالإضافة إلى نجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدوري للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققا سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الأكثر فوزاً والأقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والأكثر كلين شيت، بالاضافة للتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

شهد أداء الأهلى مع فايلر تباين شديد قبل فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا أو بعد عودة المسابقة رغم أن المارد الأحمر تمكن من حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي للموسم الخامس على التوالي والثانى والأربعين في تاريخه قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة.

فلقد لعب الاهلى قبل فترة التوقف 17 مباراة فاز في 6 وتعادل مرة واحدة وتربع على القمة برصيد 49 نقطة وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف فقط ، وحقق الفوز على طنطا بخماسية دون رد كأكبر فوز.

بينما بعد عودة الدوري من تجميد كورونا لعب الاهلى 14 مباراة فاز في 10 وهزم مرة واحدة أمام الزمالك وحقق ثلاثة تعادلات وحصد 30 نقطة من أصل 36 بالدوري بالاضافة لمباراة بكأس مصر أمام الترسانة، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف ، وفاز على الاسماعيلى وأسوان ونادى مصر بثلاثة أهداف كأكبر نتيجة.

وأسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة فى 1 أكتوبر 2020 بعد رحلة استمرت 397 يوماً، ما يعادل عاماً كاملا وشهرا ويوما بعدما تمسك فايلر بالرحيل عن القلعة الحمراء بداعى رغبته في التواجد بجانب زوجته وإبنه في سويسرا لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتولى تدريب الاهلى عقب رحيل فايلر ، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن حظى مدرب صن دوانز السابق بتأييد وموافقة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادى بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء، وهو ماتحقق بالفعل حيث قاد الاهلى للتتويج ببطولات عديدة قبل أن يرحل ويقود المارد الاحمر حالياً السويسري مارسيل كولر.