شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح اليوم باب القيد الصيفي للأندية ويستمر حتي 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم السبت، باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.

حدد اتحاد الكرة فترة القيد الشتوي للموسم الجديد في الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، وهي فترة الانتقالات الثانية للموسم الجديد، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقا لاحتياجاتهم في الموسم الجديد.

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.