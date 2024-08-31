شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقيد قائمته الأولى بعد الاستغناء عن 9 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، من وضع قائمة الراحلين عن الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي، حيث قرر الجهاز الفني الاستغناء عن 9 لاعبين دفعة واحدة.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين استغنى عنهم المصري كالتالي:

أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد النادي المصري البورسعيدي لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.

وفاز فريق الهلال الليبي على ضيفه فريق كيتارا الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة صعد الهلال الليبي للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره الأوغندي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على الملعب ذاته.