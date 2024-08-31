شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 3 ميداليات فى اليوم الأول لبطولة العالم للإنقاذ بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

حققت مصر 3 ميداليات فى اليوم الأول من بطولة العالم للإنقاذ المقامة فى أستراليا على صعيد الرجال والسيدات، بواقع ذهبيتين وبرونزية.

وجاءت الميداليات عن طريق:

مرام محمود المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق 90 متر عدو الشاطئ

المركز الأول والميدالية الذهبية تتابع 4×90 بنات beach sprint عن طريق :

مرام محمود - هاله صدقى

ملك أيمن - إنجى طارق

المركز الأول والميدالية الذهبية تتابع 4×90 رجال beach sprint عن طريق :

رامى شلبى - أيمن السعيد

مصطفى طارق - عمرو هانى

وفاز سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الاتحاد الأفريقي للإنقاذ وبالتالي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وذلك في الانتخابات التي اجريت اليوم باستراليا على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة وبطولة العالم للإنقاذ.

وفاز الشاذلي برئاسة الاتحاد الإفريقي متفوقاً على خمس مرشحين آخرين من دول جنوب افريقيا والمغرب وافريقيا الوسطى وبوركينافاسو وموريتانيا، حيث حصد الشاذلي 11 صوتاً من ال 14 صوت للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي بفارق كبير عن اقرب منافسيه الجنوب افريقي الذي حقق 3 اصوات فقط.