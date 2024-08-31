شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سيحا حارس المقاولون على رادار الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد أحمد سيحا، حارس مرمى المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد ظهور الحارس الواعد بشكل لافت مع فريقه في المباريات الأخيرة بالدوري، خاصة في مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق حيث حصد سيحا جائزة رجل المباراة.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يبحث مسؤولو القلعة البيضاء عن دعم الفريق بأقوى الصفقات استعداداً للموسم المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على قطاع الكرة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعيين محمد مكي مدرباً للفريق، ليقود الفريق في الموسم المقبل بعد هبوطه إلى القسم الثاني.

ويأتي تعيين محمد مكي نظرا لخبراته بمنافسات القسم الثاني، وكان محمد مكي قد نجح في تحقيق الصعود مع فريقه حرس الحدود من دوري المحترفين بعد تحقيق المركز الأول في الدورة الرباعية المؤهلة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز في الجولة السادسة والأخيرة على نظيره فريق سبورتينج بقيادة أحمد فاروق بهدفين مقابل هدف.