شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح التحكيم فى إدارة نهائى كأس مصر بـ ليلة وداع بيريرا؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى أحمد الغندور ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار مؤثر، وحرصوا على نجاح نهائي كأس مصر تحكيميا، الذى أقيم مساء الجمعة بين بيراميدز وزد إف سي، وانتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد ليحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

وتابع عقل: "الغندور ورفاقه نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء، وتدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد، كما أنه سمح باستمراراللعب في أكثر من التحام وتنافس عادل على الكرة طبقا للقانون، وحاول التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة".

وأضاف عقل: "أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 4 مناسبات لثنائي بيراميدز محمد الشيبى وكريم حافظ، مقابل إنذارين لفريق زد من نصيب أحمد عاطف وزيكو، في الوقت الذى تغاضى عن طرد (إنذار ثان) للاعب بيراميدز محمد الشيبيى وأحمد عاطف لاعب زد للتهور، بعد سابق إنذارهما طبقا للقانون، وكان يجب أن يكون حاسما مع اعتراض المدريين الفنيين خلال فعاليات اللقاء".

وأكد عادل عقل: "ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وسحما باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما نفذا البروتوكول بشكل جيد، وتعونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون".

واختتم عقل: "الحكم الرابع بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية، وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، وثنائي الـVAR تعاونا مع الحكم بشكل جيد فى إدارة اللقاء".

راقب المباراة تحكيميا الثنائى البرتغالى بيريرا والدولى المصرى قدرى عبد العظيم رئيس لجنة الحكام الأسبق، وكل من ناصر فراج وعادل محفوظ مراقبى المسابقات.











