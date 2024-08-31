شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض الاستسلام فى صفقة عمر الساعى رغم بيان الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

رغم إعلان مجلس إدارة نادى الإسماعيلى ، برئاسة نصر أبو الحسن، مساء أمس، الجمعة، رفض العرض المقدم من الأهلى لضم عمر الساعى لاعب الإسماعيلي، إلا أن إدارة الأهلي لم تستسلم فى هذه الصفقة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن باب التفاوض بين الأهلي والإسماعيلي لإتمام الصفقة مازال مفتوحاً، بل إن اللاعب بات قريباً للغاية من القلعة الحمراء، فى ظل التقارب الواضح بين الناديين بشأن الأمور المالية، حيث عرض الأهلي 53 مليون جنيه لضم اللاعب، كما أن رغبة اللاعب فى ارتداء القميص الأحمر ساهمت كثيراً فى اقترابه من الأهلي.

ومن المتوقع الإعلان عن صفقة الساعي خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر اللاعب إدارة ناديه بأنه يرغب فى اللعب للأهلي وفضّله عن عرض بيراميدز، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تُنهي الاتفاق المالي مع الإسماعيلي لضم الساعي الذي يُعد أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

مجلس الإسماعيلي أعلن أمس أنه رفض عرض الأهلي لشراء الساعي، كما رفض عرض بيراميدز لضم عبد الرحمن مجدى بسبب ضعف المقابل المادى المقدم من بيراميدز، لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تؤكد عكس تصريحات إدارة الإسماعيلي وتُشير إلى إقتراب الساعي من الأهلي.

من ناحية أخرى، يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، غداً الاثنين، إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري ، وترك كولر قيادة الأهلي مساعده سامي قمصان في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعدما ضمن الفريق حسم لقب الدوري بالفوز على سموحة يوم 8 أغسطس الماضي.

وسافر كولر برفقة مساعديه الأجانب لقضاء الإجازة السنوية، خاصة بعدما قرر الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر لرغبة النادي فى إراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق، ومن المقرر أن يبدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد غداً، وسيتدرب الفريق بدون اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.