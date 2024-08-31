شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يكشف موقفه من اهتمام الزمالك بضم جنش والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن سبورت موقف النادي من رحيل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تردد أنباء عن اهتمام نادي الزمالك باستعادة حارسه السابق.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النادي لم يتلق عروضاً رسمية من نادي الزمالك لضم محمود عبد الرحيم جنش خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحاً أن مودرن سبورت متمسك بالقوام الأساسي للفريق، خاصة محمود عبد الرحيم جنش، بعد رحيل محمود حمدي حارس الفريق إلى المصري.

ويرتبط جنش بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل مع مودرن سبورت وبالتحديد أغسطس 2025.

وبدأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت مرحلة التأهيل عقب فك الجبس، وذلك عقب خضوعه مؤخراً لجراحة ناجحة في اليد.

وكان جنش قد تعرض لإصابة خلال مباراة مودرن سبورت أمام الجونة في يونيو الماضى، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة، حيث تجددت إصابته خلال فترة التأهيل.