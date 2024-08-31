شكرا لقرائتكم خبر عن بعثتا ناشئى وشابات الطائرة تعود إلى القاهرة اليوم بعد وصافة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثتنا ناشئي وشابات الكرة الطائرة إلى القاهرة فى الرابعة عصر اليوم قادمة من تونس بعد تحقيق وصافة بطولة أفريقيا، حيث خسر المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة 18 سنة أمام نظيره التونسى بنتيجة 3-2، فى إطار نهائى البطولة الأفريقية فى تونس.

واستطاع منتخب ناشئي الطائرة تحقيق الفوز على كينيا فى نصف النهائى بنتيجة 3-0، ونجح منتخب الناشئين فى تحقيق الفوز على كل من، المغرب وتونس، قبل الفوز على كينيا ورواندا والجزائر فى الدور الأول.

فيما خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة أمام نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى نهائى البطولة الأفريقية فى تونس والتى تأهل من خلالها إلى بطولة العالم 2025.

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-1 الأربعاء فى نصف نهائى المنافسة.