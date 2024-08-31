شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الهدف يخسر أمام الصين فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر المنتخب المصري البارالمبي لكرة الهدف بصعوية أمام نظيره الصيني بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة، في ثاني مباريات المنتخب البارالمبي والتي أقيمت صباح اليوم، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت المباراة حماساً شديداً من لاعبي المنتخب الوطني كان من الممكن الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية ولكن غياب التوفيق حسم النتيجة لصالح المنتخب الصيني.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة الهدف مع منتخب اليابان ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويشارك منتخب مصر لكرة الهدف بقائمة تضم مجموعة من العناصر الشابة المميزة، وتضم القائمة 6 لاعبين، هم: أحمد خيري - سيد حسن - معاذ فتحي - أحمد عربي - عمر عبد السلام - محمد سعيد أصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات: أوكرانيا - اليابان - الصين.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.