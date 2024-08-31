شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقترب من ضم ثنائى أفريقى لتدعيم صفوف الفريق والان مع تفاصيل الخبر

دخل النادي المصري فى مفاوضات متقدمة مع ثنائي أفريقي، أحدهما سنغالي لدعم مركز الهجوم، والآخر لاعب فى منتخب بنين، بهدف تدعيم الفريق استعداداً للموسم المقبل، والذي يشهد عودة النسور الخضر للمشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، لاستئناف تدريباته غداً الأحد، بمعسكر القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو مودرن سبورت عرضاً من النادي المصري للتعاقد مع علي الفيل مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتمسك الجهاز الفني باللاعب.

وكان علي الفيل مدافع مودرن سبورت، دخل دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لدعم دفاع الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة، وكشف مصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي المصري، قدم بالفعل عرضاً إلى مودرن سبورت لضم اللاعب.