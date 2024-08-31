شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يستعيد ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب: أصعب لحظة فى حياتي والان مع تفاصيل الخبر

استعاد وائل رياض، لاعب النادي الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب الشباب، ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، نجم الأهلي السابق، والذي ودع عالمنا فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس من عام 2006.

وكتب وائل رياض عبر حسابه على إنسجرام، "كنا سهرانين مع بعض بنحضر أغنية اعتزال سيد عبد الحفيظ، قالي بات معايا النهاردة ونروح سوا التمرين الصبح قولتله يا بوبا أشوفك بكرة يا صاحبي وروحت البيت، تاني يوم كنا في التمرين الساعة 9 الصبح في التتش، عملنا التسخين وبدأنا التقسيمة ومرة واحدة وقع فى الملعب".

وأضاف شيتوس، "صراخ وزعيق هاتوا الإسعاف اطلبوا الإسعاف، عربيتي كانت راكنة ادام الملعب، طلعت جري وشيلناه ودخلناه العربية وركب جنبي كابتن حسام البدري وورا عالكنبة عبد الوهاب والدكتور إيهاب علي اللي بيزعق وبيقوله فوق يا عبد الوهاب، وصلنا المستشفي وبعد شوية بلغونا بالخبر ( مات عبد الوهاب )، اصعب لحظة مرت عليا في حياتي الكروية، ٣١-٨-٢٠٠٦ ، في الجنة ونعيمها يا عبد الوهاب وعمرنا مهننساك".



وائل رياض

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس من عام 2006، تلقى الجمهور المصرى صدمة كبيرة بوفاة محمد عبد الوهاب ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش.

ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

وحقق عبد الوهاب مع الاهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.