شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد محمد عواد لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول لمدة 3 مواسم.

وأنهي مسئولو الزمالك ملف تجديد عقد محمد عواد بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية، وموافقة اللاعب على تخفيض عقده.

وفى سياق مختلف، يواجه فريق الزمالك نظيره الأنصار السعودى ودياً في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة الذى يتواجد فيه بعثة النادى الأبيض بالمعسكر المغلق المقام حالياً فى الإسكندرية استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، في تجهيز لاعبيه،للموسم الجديد والإطمئنان على المستوى الفني والبدنى لديهم،من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية،وتكثيف الأحمال التدريبية لهم.