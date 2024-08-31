أهلي جدة يضم مهاجم برينتفورد إيفان توني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي الدولي إيفان توني قادمًا من صفوف برينتفورد.

وأوضح النادي الأهلي السعودي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت أن التعاقد حتى عام 2028.

المهاجم الدولي الإنجليزي كان قد شارك بالموسم الماضي في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وكان صاحب الـ28 عاماً قد انضم لصفوف المنتخب الإنجليزي الأول في مارس 2023؛ حيث خاض معه 6 مباريات وسجل هدفًا.

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