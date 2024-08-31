ميدو: سأعتزل الإعلام الرياضي في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن صفقات الأبيض خلال الفترة المقبلة، ونظام الدوري المصري للموسم المقبل.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية الزمالك: "أتمنى التعاقد مع لاعبين مميزين يستحقون ارتداء قميص نادي الزمالك وينافسون على كل البطولات ويلعبون من أجل مصلحة النادي وليس لمصلحة شخصية".

وأضاف: "أراهن الجميع بأن جدول الدوري في الموسم المقبل سيبقى كما هو وإذا تغير سأعتزل الإعلام الرياضي".

اقرأ أيضًا:

أهلي جدة يضم مهاجم برينتفورد إيفان توني