الأهلي ينهي علاقته بلاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن حسم النادي الأهلي لمصير مدافع فريقه محمود متولي مع نهاية تعاقده.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الأهلي لن يجدد تعاقده مع اللاعب وبالتالي أصبح حرًا.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب يمتلك عروضًا محلية من الاتحاد السكندري والإسماعيلي ولكن لم يحسم وجهته بعد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع محمود متولي في عام 2019 قادمًا من صفوف الإسماعيلي بعقد لمدة 5 سنوات.

وشارك صاحب الـ 31 عاماً بقميص الأهلي في 59 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

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