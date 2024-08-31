في أولى ودياته.. الزمالك يواجه الأنصار السعودي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض أولى مبارياته الودية، مساء اليوم السبت، في إطار المعسكر المغلق للفريق استعدادا للموسم المقبل.

وانطلق معسكر الزمالك، أمس الجمعة، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر، ويخوض الفريق ثلاث وديات خلال هذه الفترة، يبدأها بلقاء الأنصار السعودي.

ويواجه الزمالك الأنصار السعودي، في السادسة مساء اليوم، على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، وبعدها يخوض ثاني ودياته ضد الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، وفي الودية الثالثة يواجه الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

ويدخل الزمالك المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي الشرطة الكيني في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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