خاص ـ الزمالك يتفق مع نجمه على تجديد التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك عن توصل مجلس إدارته لاتفاق مع حارس مرمى فريقهم محمد عواد على تجديد التعاقد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الاتفاق تم على تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة جمعت محمد عواد بمسؤولي الزمالك مساء أمس الجمعة انتهت لاتفاق على التجديد.

وكان صاحب الـ 32 عاماً قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من الإسماعيلي في موسم 19/20.

وشارك عواد مع الزمالك منذ انضمامه في 103 مباراة سكن شباكه 85 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.

اقرأ أيضًا:

ميدو: سأعتزل الإعلام الرياضي في هذه الحالة

الأهلي ينهي علاقته بلاعبه