شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات اللاعبين فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و أحمد طارقالسبت، 31 أغسطس 2024 01:30 م
حرص حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، على صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين، حيث أخطرها رسميا خلال تواجده فى معسكر الإسكندرية بصحبة هشام نصر وأحمد سليمان.
وحرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام في برج العرب مساء أمس الجمعة. وعقد الثلاثي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكدوا على دعم الإدارة لهم، وثقتهم في الفريق على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.
وأكد الثلاثي للجهاز الفني على تلبية كافة مطالبهم في الفترة المقبلة، وثقتهم في الجميع على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.
ويواجه فريق الزمالك نظيره الأنصار السعودى ودياً في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة الذى يتواجد فيه بعثة النادى الأبيض،بالمعسكر المغلق المقام حالياً في الإسكندرية استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.
ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك في تجهيز لاعبيه،للموسم الجديد والإطمئنان على المستوى الفني والبدنى لديهم،من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية،وتكثيف الأحمال التدريبية لهم.
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