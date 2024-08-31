شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات اللاعبين فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، على صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين، حيث أخطرها رسميا خلال تواجده فى معسكر الإسكندرية بصحبة هشام نصر وأحمد سليمان.

وحرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام في برج العرب مساء أمس الجمعة. وعقد الثلاثي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكدوا على دعم الإدارة لهم، وثقتهم في الفريق على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

وأكد الثلاثي للجهاز الفني على تلبية كافة مطالبهم في الفترة المقبلة، وثقتهم في الجميع على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.