شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الميركاتو.. المصري يحصل على توقيع 5 صفقات مجانية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى النادي المصري ، حتى الآن، إجراءات التعاقد مع 5 صفقات محلية جاءت جميعها على سبيل الانتقال الحر، حيث ضم المصري كلاً من، كريم بامبو من البنك الأهلي، خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي، محمد مخلوف ومحمد هاشم، ومحمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، غداً الأحد، لاستئناف تدريباته غداً، الأحد، بمعسكر القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة- يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

في سياق متصل، رفض مسئولو مودرن سبورت، عرضاً من النادي المصري للتعاقد مع علي الفيل مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتمسك الجهاز الفني باللاعب.

وكان علي الفيل مدافع مودرن سبورت، دخل دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لدعم دفاع الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة، وكشف مصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي المصري، قدم بالفعل عرضاً إلى مودرن سبورت لضم اللاعب.