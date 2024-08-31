شكرا لقرائتكم خبر عن محمود نبوى يخسر من بطل ألمانيا المصنف السادس عالميا فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر محمود نبوى لاعب منتخب البوتشا مبارياته اليوم أمام لاعب ألمانيا بوريس نيكولا بنتيجة 6- 2 فى المباراة التى أقيمت بصالة أرينا بدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

جاءت نتائج الأشواط كالتالى:

1- 0 محمود نبوى

3-0 لاعب ألمانيا

1-0 محمود نبوى

3-0 لاعب ألمانيا

ويعد منتخب مصر اول منتخب اقريقى يحقق نتائج ايجابيه خلال الدورات البارالمبية ، وهو ما لقى استحسان كبير من مسئولى الاتحاد الدولى للبوتشا.

ومن جانبه أكد محمد بيومى المدير الفنى أن مشاركة مصر فى منافسات البوتشيا بدورة الألعاب الباراليمبية لأول مرة قى تاريخها من ضمن 3 دول أفريقيا خلال الدورة وهم تونس والمغرب ومصر ، فى الوقت الذى نالت فيه مصر أرقام للاعبيها حتى الآن.

وأضاف أن لاعبى مصر ينافسون امام دول سبق لها المشاركة فى اللعب منذ ما يقرب من 5 سنوات وبالتالى تعد هذه النتائج إنجاز للاعبين المصريين

ومن المنتظر أن تتنافس مصر فى الزوجى bc4 ضمن مجموعة قوية تضم البرازيل وهونج كونج يتأهل منها الأول والثاني فقط.