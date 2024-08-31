شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام يعود لمودرن سبورت بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

عاد محمد عبد السلام، مدافع مودرن سبورت، إلى ناديه بعد انتهاء إعارته إلى فريق طلائع الجيش، والتي امتدت من يناير الماضي وحتى نهاية الموسم، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ويخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

كان مسؤولو مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من، هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.