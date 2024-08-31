شكرا لقرائتكم خبر عن العرب يسيطرون على ميركاتو الأهلى والزمالك بدل الأفارقة.. دارى وبنتايك آخرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر اللاعبون العرب على ميركاتو الأهلى والزمالك فى الانتقالات الصيفية الحالية، وأصبحوا هدف القطبين لتدعيم صفوفهم قبل مواجهة السوبر الأفريقي في الشهر المقبل، بدلا من اللاعبين الأفارقة والأوروبية.

واتجهت بصلة الأهلى والزمالك نحو اللاعبين العرب الفترة الأخيرة بعدما كان اللاعب الأفريقي مسيطراً على أماكن الأجانب فى قائمة القطبين، خاصة فى الانتقالات الأخيرة المستمرة حتى الآن.

ونستعرض صفقات الأهلى والزمالك من العرب في التقرير التالى.. صفقات الأهلى

نجح مسئولو الأهلى في التعاقد مع المغربيين يحيى عطية الله وأشرف دارى لتدعيم صفوفه بعد إصابة التونسى على معلول ورحيل محمد عبد المنعم لفريق نيس الفرنسي، لينضم الثنائى إلى رضا سليم والفلسطينى وسام أبو على المتواجدين في قائمة الأهلى الحالية.

وتعاقد الأهلى مع رضا سليم في الميركاتو الصيفى الماضى، قبل أن يضم وسام أبو على في انتقالات يناير الماضية قادما من الدورى السويدى.

واقترب الأهلى كثيرا من ضم التونسى محمد على بن رمضان من فرينفكاروسي المجري بعد التوصل لاتفاق لضم اللاعب، ليكون اللاعب السادس العربى في قائمة الأحمر مع يحيى عطية الله وأشرف دارى وعلى معلول ووسام أبو على ورضا سليم.

صفقات الزمالك

ونجح الزمالك في استعارة المغربى محمود بنتايك الظهير الأيسر لـ فريق سانت إيتيان الفرنسي، لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع المغربى أشرف بن شرقى ولكن المفاوضات لم تكتمل للنهائى، كما فاوض أيضا انتقال المغربى كريم البركاوى مهاجم الرائد السعودى، قبل أن تتعثر الصفقة، بعد اعتذار اللاعب لظروف خاصة، حيث بات اللاعب قريباً من تجديد عقده مع نادي الرائد السعودى.

تفاوض الزمالك مع الثنائى المغربى يؤكد أن الزمالك يسير على نهج الأهلى في وضع اللاعبين العرب على قائمة اهتماماته أيضا في الانتقالات الصيفية، ويغيب اللاعب الأفريقي عن الصورة حتى الآن في ميركاتو الزمالك والأهلى.