شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد محمد عواد لـ3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد التعاقد رسمياً مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم جديدة، بعدما انتهى عقد الحارس مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع محمد عواد على عقود التجديد لنادي الزمالك خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الحارس فى المعسكر المغلق للفريق المقام حالياً ببرج العرب، استعداداً للموسم المقبل ولمباراتي الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.