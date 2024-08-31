شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يقود الهجوم فى التشكيل المثالى للموسم.. وكولر مديراً فنياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي، التشكيل الأفضل في الموسم المنقضي 2023-2024، وتصدر وسام أبو علي مهاجم الأهلي وهداف الدوري قائمة التشكيل الأفضل.

وجاء التشكيل كالتالي:

المدير الفني: مارسيل كولر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الظهر: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، ميدو جابر.

الهجوم: وسام أبوعلي



تشكيل الأفضل

وأسدل الستار على الموسم الأطول فى الكرة المصرية، والذي امتد لقرابة عام كامل، وشهد الكثير من المتعة والإثارة والمنافسة بين مختلف الأندية، وكثيرا من المفاجآت أيضاً، التي شهدتها بطولة الكأس على وجه التحديد، والتي تعرف دائماً بأنها بطولة المفاجآت.

وتقاسم النادي الأهلي، وفريق بيراميدز، الألقاب المحلية بعدما حصد المارد الأحمر لقب مسابقة الدوري، فيما توج السماوي ببطولة كأس مصر لتكون أول بطولة في تاريخه.

احتفظ النادي الأهلي بلقب الدوري، للعام الثاني على التوالي، والنسخة رقم 44 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعدما نجح الفريق الأحمر فى السيطرة على القمة برصيد 85 نقطة، من 34 مباراة، فاز خلالها فى 27 لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مباريات فقط، وسجل لاعبو الأهلي 75 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.