قرار مفاجئ من طرابزون بخصوص تريزيجيه بعد أنباء رحيله للدوري القطري

فاجأ الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي طرابزون سبور التركي الجناح المصري محمود تريزيجيه بعد أنباء رحيله إلى الدوري القطري.

وذكرت عدة مواقع تركية “kuzeyekspres” و”فوتو سبور”، أن طرابزون وافق على عرض الريان لضم تريزيجيه جناح منتخب مصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقام الجهاز الفني لفريق طرابزون بقيادة عبدالله أفجي باستبعاد تريزيجيه من قائمة مباراة فريقه المقبلة في الدوري التركي ضد ايوبسبور، مع أنباء رحيله إلى الدوري القطري وتحديدًا نادي الريان وفقًا لعدة تقارير صحفية.

وسيلاقي فريق طرابزون نظيره أيوب سبور في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري التركي، غدًا في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت “القاهرة”.

وكان تريزيجيه قد انضم إلى طرابزون سبور موسم 2022/2023، قادمًا من أستون فيلا مقابل 4 ملايين يورو.

وخاض الجناح الأيسر صاحب الـ29 عامًا، الموسم الماضي 25 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالهم 10 أهداف وساهم بـ6 تمريرات حاسمة.

ولعب تريزيجيه بشكل عام في الدوري التركي 76 مباراة مع طرابزون، وسجل 25 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وساهم بشكل مباشر في 41 هدفًا.