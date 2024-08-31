قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لخوض مباراة كاب فيردي، في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وتبحث الجماهير عن قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد نظيره كاب فيردي، في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفراعنة وكاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الأولى من عمر التصفيات.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ضد كاب فيردي

سيتم نقل مباراة الفراعنة ضد نظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025، عبر قناة تايم سبورتس الأرضية.

وانطلق معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، يوم 28 أغسطس الحاري ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، بقائمة تضم 27 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – المهدي سليمان – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان – خالد صبحي – محمد هاني – محمد حمدي – محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد – محمد الشامي- أسامة فيصل.