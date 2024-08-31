الاهلي يعلن خضوع لاعبه لجراحة ناجحة

أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن خضوع كريم فؤاد لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي.

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الاهلي ضد سموحة في الموسم الماضي.

وقال طبيب الاهلي خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “أن كريم فؤاد أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي بألمانيا، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين”.

وتابع: “جراحة لاعب المارد الأحمر مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لعدة أيام، يبدأ بعدها العلاج الطبيعي وفقًا للبرنامج العلاجي المحدد، وسيعود إلى القاهرة مساء الإثنين المقبل”.

وسيلاقي الاهلي نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وستقام مباراة الإياب، بين الفريقين في القاهرة، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين 2022 و2023 على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.