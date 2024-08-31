موعد مباراة الاهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد نظيره جورماهيا الكيني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعفى النادي الاهلي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64) لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين 2022 و2023 على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

ونجح فريق جورماهيا الكيني في التأهل لدور الـ32 بعدما، تخجى عقبة مباراة دور الـ 64 على حساب نظيره المريخ جوبا من جنوب السودان، عقب الفوز بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الاهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

نشر الحساب الرسمي لنادي جورماهيا، عبر “منصة اكس”، أن مباراته أمام المارد الأحمر، ستقام يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وستقام مباراة الإياب، بين الاهلي وجورماهيا الكيني في القاهرة، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر.