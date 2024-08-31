مصدر يوضح لمصراوي برنامج الأهلي للتحضير للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن برنامج النادي الأهلي التحضيري لمنافسات الموسم الجديد 2024/2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن فريق الأهلي سيعود إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل، فيما سيصل المدير الفني مارسيل كولر إلى القاهرة مساء غد الأحد حسبما تم الاتفاق مع النادي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات شاملة في أحد المستشفيات الخاصة؛ حيث سيُعد الجهاز الطبي ملفًا شاملًا عن كل لاعب لإرساله إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" قبل مباراة السوبر الأفريقي ودوري الأبطال كإجراء معتاد قبل كل نسخة.

وأوضح المصدر أن معسكر الفريق الخارجي تم إلغاؤه بسبب غياب الدوليين وبالتالي سيتدرب الفريق بشكل طبيعي علي ملعب التتش ويخوض مباراة ودية أو مباراتين قبل مباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 الأفريقي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الجهاز الفني سيُصعِد عدد من اللاعبين الشباب وهم المجموعة التي شاركت في المباريات الأخيرة بالدوري حتي يكتمل قوام الفريق.

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