بعد 9 سنوات.. أحمد حسن كوكا يعود للدوري البرتغالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريو آفي البرتغالي التعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا قادما من آلانيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ كوكا رحلته الإحترافية في موسم 2012/13 في الدوري البرتغالي مع نادي ريو آفي، بعد رحيله عن الأهلي.

وبعدها خاض كوكا العديد من التجارب في الملاعب الأوروبية مع كل من، سبورتنج براجا وأولمبياكوس وكونيا سبور، بجانب آلانيا سبور وبينديكسبور.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. مصري جديد ينضم إلى ليفربول

بعد 27 ألف دقيقة.. ديكلان رايس يحصل على أول بطاقة حمراء في تاريخه (فيديو)