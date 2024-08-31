طبيب الأهلي يعلن خضوع نجم الفريق لعملية جراحية بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد خضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا.

وقال جاب الله، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كريم فؤاد أجرى عملية جراحية ناجحة فى الرباط الصليبي بألمانيا، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين".

وأضاف: "جراحة اللاعب مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لعدة أيام".

واختتم جاب الله تصريحاته: "اللاعب يبدأ بعد الجراحة مرحلة العلاج الطبيعي وفقًا للبرنامج العلاجي المحدد، ويعود إلى القاهرة مساء الاثنين المقبل".

وكان كريم فؤاد تعرض للإصابة في مباراة سموحة، خلال مباراة سموحة في الموسم الماضي، لتثبت الفحوصات الطبية بعد ذلك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

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