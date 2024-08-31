"ذكراك في قلوبنا".. النادي الأهلي يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أحيا الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذكرى الـ 18 لرحيل محمد عبد الوهاب لاعب الفريق السابق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر "فيس بوك"، صورة للراحل وعلقت عليها: "ستبقى ذكراك في قلوبنا يا عبد الوهاب، لن ننساك".

وكان محمد عبد الوهاب رحل عن عالمنا، في 31 أغسطس عام 2006 بعد تعرضه لأزمة قلبية، خلال مران النادي الأهلي.

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